انت الان تتابع خبر الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد يبعثان برسالة عاجلة وغير متوقعة إلى أمير قطر.. لن تصدقوا فحواها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق اطراد التقدم والازدهار، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وأشاد الملك سلمان بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.