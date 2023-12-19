انت الان تتابع خبر بالمليارات ويغطي الاحتياجات إكتشاف أكبر بئر نفطي على كوكب الأرض هذه الدولة ستصبح أغنى من السعودية وامريكاء والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في الأيام القليلة الماضية تم اكتشاف شىء استثنائي للغاية سيحدث طفرة كبيرة في عالم النفط حيث أنه تم اكتشاف أكبر بئر بترول موجود على الأرض والذي بدوره يجعل هذه الدولة من اغني الدول بالإضافة إلى أنها ستكون أغنى من السعودية وفي هذا المقال سوف نخبركم عن الدول التي تقوم بإنتاج البترول بكميات كبيرة وما هي الدولة التي تم اكتشاف البئر فيها.

الدولة التي تم اكتشاف البئر فيها

مما لا شك فيه أن الدول الغنية في العصر الحالي تقوم بإنتاج البترول بكميات كبيرة وسبب هذا الغني أن البترول يعتبر هو الذهب الأسود الموجود على الأرض والذي تعتمد عليه الكثير من الصناعات

حيث نجد أن دولة فنزويلا هي من أكبر الدول التي تمتلك احتياطي نقدي للنفط الموجود في العالم حيث أنه يتوفر لديها حوالي 3 مليار من براميل النفط القابل الاستخراج ولكنها تقوم بإنتاج سبعمائة ألف من البراميل اليومية فقط وهو رقم يعتبر قليل للغاية

مقارنة بما تنتجه الدول الأخرى من كمية النفط اليومي بالإضافة إلي أنه في خلال الفترة الماضية تأثر الاقتصاد الخاص بدولة فنزويلا بشكل كبير نظرا لقلة الاستثمار والقيود التي تسيطر على البنية التحتية الموجودة فيها وايضا القيود التي فرضتها الولايات المتحدة عليها منذ عام 2019 وهو الأمر

الذي أثر بشكل كبير على مصادر إيرادات الدولة في أرض الواقع بالرغم من امتلاكها النفط.يعتبر البترول هو الذهب الأسود وذلك لأن الكثير من الصناعات تقوم عليه ويتم إنتاجه من خلال عدة دول منها العراق وإيران والكويت والسعودية والبرازيل والإمارات المتحدة والصين بالإضافة إلي دولة كندا.