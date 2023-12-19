انت الان تتابع خبر عام الثراء والخروج من الأزمات والمصائب.. توقعات ليلى عبداللطيف عام 2024 وسيكون مثيرا جدا..محمّلا بمفاجآت غريبة عجيبة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قدّمت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف توقعاتها الجديدة للعام المقبل 2024، والتي تضمنت عديد المفاجآت المثيرة التي قد يعرفها العالم في خلال الأشهر القادم.

وأشارت عبد اللطيف في تصريحات لتلفزيون ‘الجديد’ مع نيشان، أن السنة المقبلة لن تكون عادية بكل المقاييس، بل وأكثر من هذا ستتضمن مفاجآت غريبة وعجيبة ولم يتوقعها أحد…

حيث تقول الفلكية اللبنانية في توقعاتها:

“دولة لبنان ستعود غنية خلال عام 2024”.

وتابعت: “سنرى أبواب الهجرة مفتوحة من عدة دول أجنبية حول العالم”.

وأضافت ليلى عبد اللطيف بالقول: “فرنسا تعلن حالة الطوارئ خاصة في العاصمة باريس، وذلك بسبب حدث مؤسف”.

وأشارت: “دولة تتعرض لزلزال بقوة 10 درجات، ما سيجعلها تختفي إلى حد بعيد وصادم عن خريطة العالم”.

واستكملت: “مقتل أو اغتيال ملياردير بارز ومشهور في العالم في ظروف غامضة، ما يؤدي إلى حدوث فوضى إعلامية في عدة دول بالعالم”.

وواصلت: “سيتعرض أحد البنوك المشهورة في العالم إلى فضيحة كبيرة، ما يؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية خطيرة”