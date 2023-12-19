انت الان تتابع خبر عالم أبحاث يفجر مُفاجأة مدوية ويكشف عن فاكهة شائعة متوفرة بكل منزل تخفض السكر وتكافح السموم وتقلل من تضخم البروستات والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عن فاكهة شائعة تخفض السكر وتكافح السموم وتقلل من تضخم البروستاتا.

الفاكهة الحمضية

وقال الخضيري في تغريدة له عبر حسابه على منصة "إكس": يعتبر الرمان من أفضل الفواكه الموسمية التي تجمع ما بين الفاكهة الحمضية والفواكه ذات السكريات الطبيعية الصحية، وتناوله كاملاً وليس عصير فقط، بل تأكله باللب الذي بداخل البذور، يهضم ويغذي ويقلل ويخفض من مستوى السكر في الدم.

تضخم البروستات

وتابع: الرمان يساعد على الهضم ويغذي الجسم، وفيه مضادات الأكسدة مثل البوليفينول ويقلل من تضخم البروستات، ويكافح السموم"، مشيرا:" هناك دراسات ربطت الرمان بصحة القلب والأوعية الدموية وعلاج القولون".