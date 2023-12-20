انت الان تتابع خبر حالة مطرية ستتسبب بجريان السيول والأنهار.. عاجل: الأرصاد السعودية تثير خوف المواطنين في هذه المناطق! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيرًا من حالة مطرية متوقعة ابتداءً من الجمعة وحتى الأربعاء على مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن النموذج العددي بالمملكة يبّين توقعات هطول الأمطار -بمشيئة الله-من يوم الجمعة المقبل وحتى الأربعاء.

حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح النشطة وانخفاض درجات الحرارة، على مناطق مكة المكرمة "القنفذة" والمدينة المنورة وحائل والرياض والجوف "سكاكا" والشرقية "بريدة"، والحدود الشمالية "عرعر" والباحة وعسير "أبها"، وجازان.

فيما حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من كتلة قطبية باردة متوقعة على معظم مناطق المملكة.

منخفض جوي حتى منتصف الأسبوع

كما توقع محلل طقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن المنخفض الجوي الذي تشهده أجواء المملكة سيستمر -بمشيئة الله- حتى منتصف هذا الأسبوع.

طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.