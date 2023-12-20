انت الان تتابع خبر ارتداء الملابس الثقيلة... تحذير عاجل من الأرصاد المصرية للمواطنين عن ما سيحدث خلال الساعات المقبلة !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء يبدأ بشكل رسمي، من يوم الجمعة المقبلة، موضحًا أن 21 من الشهر الحالي، هو نهاية الخريف وبدء الشتاء.



وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن البلاد من اليوم تشهد أمطار ورياح ببعض المناطق من الجمهورية، وقد تصل لـ القاهرة. حيث ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خاصة فى ساعات الليل المتأخرة وفى الصباح الباكر .

وكشف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا في قيم درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، كون البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط، مشيرة إلى انخفاض درجة الحرارة عن الأمس بمعدل 2 درجة مئوية، فتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية خلال النهار، وبالتالي يزداد الشعور بالأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الشمالية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأثنين، أن الأجواء معتدلة في معظم المحافظات الجنوبية، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة بصورة أكبر خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، فالصغرى على القاهرة الكبرى تصل لـ14 درجة مئوية، موضحة أن المحافظات التي لها ظهير صحراوي والمدن الجديدة تزداد بها معدلات البرودة.

وتابعت، أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من انخفاض درجات الحرارة، متوقعة وصول درجة الحرارة العظمى يوم الأربعاء المقبل لـ20 درجة مئوية خلال فترة النهار، أما بالليل تسجل 12 و13 درجو مئوية، مشيرة إلى وجود نشاط نسبي للرياح بداية من اليوم حتى نهاية الأسبوع.