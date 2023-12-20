اكتشاف مذهل لعشبة مهملة تعالج أمراض خطيرة ومزمنه وتنقذ حياتك من الجلطة وأمراض القلب اكتشفها الان

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الرياض - روايدا بن عباس - تعد أمراض القلب السبب الأول فى الوفاة على المستوى العالمى فمخلف الأعمار تتعرض للضغط المرتفع والجلطة وتصلب الشرايين والأزمة القلبية المفاجئة.



ويبحث العلماء بشكل مستمر عن الطرق الوقائية المختلفة التى تساعد فى الوقاية من أمراض القلب ومن بينها استخدامات بعض النباتات والاعشاب الطبيعية.



ووفقا لما جاء فى موقع " فيستي. رو" قال دكتور سيرغي أغابكين أن ثمار نبات العرعر الصنوبري لها فوائد صحية خارقة حيث تحمى الانسان من أراض عديدة ويمكن استخدامها فى الوجبات المختلفة، ولكن هناك بعض الفئات الممنوعة منه.

تحسن الهضم : تساعد ثمار نبات العرعر فى عملية هضم الطعام بشكل جيد وتحفيز إفراز عصارة المعدة لذا تضاف إلى أطباق مختلفة خاصة التى تحتوى على الاطعمة الدسمة مثل اللحوم.

علاج الكوليسترول: وجدت الدراسات أن مستخلص ثمار العرر يرفع مستوى الكوليسترول الجيد في الدم ويخفض مستوى الكوليسترول السيء مما يحمى من مشاكل القلب والأوعية الدموية وللوقاية من تصلب الشرايين ويساعد المصابين بهذه الامراض على التحسن و يقلل من خطر الاصابة باحتشاء عضلة القلب.

العرعر

تحمى من الجلطة: كشفت بعض الدراسات أن العرعر يقلل من حدوث الجلطات لاحتواءه على مركبات الفلافونويد وتزيد من عملية تخثر الدم .

أضرار العرعر

وكشف سيرغي أن هناك موانع لاستخدام العرعر ويجب استشارة الطبيب قبل استخدامه في الطعام، وأبرز أضراره.

تأثير مهيج على الكلى وله تأثير مدر للبول لذلك يمنع من يعاني من أمراض الكلى المزمنة استخدامه.

لا ينصح به من يعاني من قرحة المعدة لانه يزيد من الافرازات التى تضر ها.

يضر النساء الحوامل ويسبب الاجهاض حيث يزيد انقباض الرحم.