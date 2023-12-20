انت الان تتابع خبر رسميا وزارة التعليم للسعودية تقرر الغاء الدراسة الحضورية في رمضان وتوضح الخطة الجديدة لسير الدراسة في المملكة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أفصحت وزارة التعليم السعودية عن توضيح مهم بشأن تعليق الدراسة خلال شهر رمضان، والذي كان مادة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، و استجابة لهذه الشائعات والتكهنات قامت الوزارة بتوضيح الحقيقة والتي بدأت بالتأكيد على أن تعليق الدراسة في شهر رمضان ما هو إلا شائعة غير صحيحة و أن جميع المدارس والمؤسسات التعليمية ستستمر في تقديم الدروس والمحاضرات والامتحانات كما هو معتاد خلال هذا الشهر المبارك، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على التفاصيل.



حقيقة تعليق الدراسة في رمضان

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الخطة الجديدة للدراسة في المدارس الموجودة على أرضها، و تأتي هذه الخطوة توضح كيفية التعامل مع الأبناء خلال شهر رمضان، وتشير الوزارة إلى استمرار الدراسة دون تعليق أو تعطيل في هذا الشهر الكريم.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي أخبار تفصيلية تؤكد تأخير الدراسة أو تأجيلها، أو أنها ستكون عن بعد، فلا وجود لأي نية لتنفيذ هذه الأمور بل سيتم الانتهاء من العام الدراسي كما هو معمول به بشكل طبيعي.

ملخص الدراسة فترة رمضان في السعودية

أعلنت وزارة التعليم عن خطة دراسية خاصة لشهر رمضان بهدف تقليل عدد ساعات الدراسة اليومية، وتأتي هذه الخطة في إطار التقويم الدراسي لعام 2024، حيث قد تم توزيع التقويم الدراسي وفقا لقرار صادر بتمديد إجازة رمضان، وفتح المدارس لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة بعد ذلك، كما سيتم تحديد موعد الاختبارات النهائية بعد الاحتفال بيوم التأسيس، وبعد أن يحصل الطلاب والطالبات على إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، كما أفادت وزارة التعليم السعودية أن المدة الإجمالية للدراسة في رمضان ستكون حوالي 16 يوما فقط.

يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد الموافق 22 شعبان 1445 هـ الموافق 3 مارس 2024م.



أعلنت الوزارة السعودية عن تقويم الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الثالث ويمكن للطلاب الاطلاع على مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني عبر ما يلي:

أما موعد إجازة عيد الفطر المبارك من يوم 18 رمضان 1445 هـ الموافق 28 مارس 2024م.



أما موعد إجازة عيد الفطر المبارك من يوم 18 رمضان 1445 هـ الموافق 28 مارس 2024م.

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك يعود الطلاب للاستمرار في الدراسة يوم 6 شوال 1445 هـ الموافق 15 أبريل 2024م.

ستنتهي الإجازة الدراسية للعام الدراسي يوم الخميس 4 ذي الحجة 1445هـ بتاريخ 10 يونيو 2024م.

سيتم منح الطلاب إجازة مطولة لنهاية العام الدراسي، وذلك ابتداءً من يوم 23 شوال 1445هـ بتاريخ 2 مايو 2024م.

هل يوجد دراسه في رمضان في السعودية؟

نعم يوجد دراسة في رمضان ولا نية لتعطيل التعليم السعودي ولا صحة لما تم تداوله من شائعات.

هل الصيام يؤثر على التركيز في الدراسة؟

لا يؤثر الصيام على القدرات الاستيعابية أو التركيز عند الاطفال.