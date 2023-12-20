انت الان تتابع خبر الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تصدم الجميع وتكشف عن مفاجأة مزلزلة في برنامجها القادم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف ماسيحدث خلال الفترة القادمة بكل وضوح، الأمر الذي اثار رعب الجمهور.

العرافة المرعبة فجرت مفاجأة صادمة للجميع وقالت أن الكارثة قد تحدث بداية العام المقبل، الأمر الذي اثار سخرية عند الجميع مجدداً.

ونصحت المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.