انت الان تتابع خبر استخدم 3 مسامير من القرنفل مع زيت الزيتون بهذه الطريقة وشاهد المعجزة الربانية التي ستحدث لجسدك.. لو عرفتها من زمان لما تخليت عنها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - القرنفل هو أحد التوابل المشهورة منذ القدم، ومازال يستخدم حتى اليوم بشكل كبير في مختلف دول العالم، وله أسماء عديدة حسب البلد، حيث يطلق عليه عود النوار أو العويدي أو المسمار، وهو في الأصل نبات مأخوذ من شجرة دائمة الخضرة ذات شكل مخروطي تحمل في أغصانها زهر رباعي الأجزاء ،ويتميز القرنفل برائحته القوية النفاذة ويبلغ طول الشجرة الواحدة من 10 إلى 12 متر تقريباً.

تأخذ حبات القرنفل شكل المسامير ويشببها بعض الناس بعيدان خشبية خشنة الملمس، وأول من اكتشف القرنفل هم جزر الملوك بأندونيسيا و جنوب الفلبين. وللقرنفل استخدامات عديدة إلى جانب استخدامه كنوع من أنواع التوابل ،فبعض الأحيان يدخل في تحضير القهوة العربية فوائد القرنفل للمعدة يحسن من صحة الجهاز الهضمي ،حيث يسهل عملية الهضم كما يساهم في طرد الغازات المتراكمة في البطن ويساعد في تخفيف آلام القيء وآلام المعدة ويسهم في إيقاف الإسهال

القرنفل علاج سرعة القذف يعد للقرنفل فوائد جنسية حيث أن له دور في تأخير القذف السريع الذي يعانون منه أغلب الأزواج ويتم استخدامه عن طريق زيت القرنفل ،وذلك عن طريق دهن العضو الذكري به قبل الجماع بمدة ساعة كاملة. فوائد القرنفل للاسنان من أشهر فوائد القرنفل أنه يستخدم كمخدر موضعي للأسنان ،فهو يمنح 70% من تأثير المخدر الصناعي (البنج).

فوائد القرنفل للشعر يعد للقرنفل خصائص تجميلية حيث أنه يسهم في إطالة الشعر ،كما ويعالج مشكلة تساقطه وضعفه ،حيث ينصح بخلطه مع زيت الزيتون ومن ثم تطبيقه على فروة الرأس باستخدام فرشاة الشعر. كيفية استخدام القرنفل للأطعمة للقرنفل قيمة غذائية قيمة فهو يحتوي على الدهون و الكربوهيدرات و الألياف والبروتينات وكمية لابأس بها من السعرات الحرارية. ويستخدم القرنفل على شكل بهار يدخل في تحضير العديد من الأطعمة لما له من طعم مميز ولذيذ.

زيت القرنفل للمفاصل: يحتوي القرنفل على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل: الحديد والمغنزيوم و الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والمنغنيز. ويستخدم زيت القرنفل في علاج التهاب المفاصل والروماتيزم ,وهو مسكن فعال لـ ألام العضلات وذلك عن طريق تدليك مكان الألم بزيت القرنفل. فوائد القرنفل للصدر يفيد القرنفل في علاج الجهاز التنفسي ويقي من نزلات البرد والأنفلونزا والسعال والزكام والربو والتهاب القصبات الصدرية.

فوائد القرنفل للبشرة الدهنية يعالج مشاكل البشرة الدهنية مثل البثور وحبّ الشباب وذلك لأحتواءه على مركب الأوجينول يعقم وينعش ويطهر البشرة ويكسبها النضارة والحيوية كركم فوائده واضراره على المرأة الحامل.

ما هي فوائد القرنفل الصحية يعالج القرنفل التهاب اللثة ويحارب رائحة الفم الكريهة يعتبر القرنفل طارد للبلغم حيث يقوم القرنفل في علاج التهابات الحلق ينصح الأطباء مرضى السكري بتناول القرنفل لأنه ينظم مستوى السكر في الدمّ يقوي القرنفل جهاز المناعة عند الإنسان وبذلك يكون له دور في حماية الجسم من الأمراض المختلفة يعتبر القرنفل مفيد جداً للعين وتقوية البصر للقرنفل دور كبير في تنقية الدمّ يعالج القرنفل بعض حالات الاكتئاب والأرق (قلة النوم) له دور كبير في تقوية القلب والمحافظة على صحته يحتوي القرنفل على مضادات للأكسدة مثل الفينولات والتي تكافح الجذور الحرة أي يقلل من خطر الإصابة بأنواع السرطانات وخاصة سرطان الجهاز الهضمي .