انت الان تتابع خبر صدمة غير متوقعة.. أسعار الذهب في الأردن ترتفع بشكل مُفاجئ وتصل إلى هذا السعر ! (والمُفاجأة في عيار 21 الآن) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أشارت التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات، الأربعاء، إلى ان أسعار الذهب في السوق المحلية، قفزت بقيمة وصلت إلى نصف دينار للغرام الواحد.

وارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين الأردنيين من محلات الصاغة إلى 41.4 دينار، والشراء من المواطنين إلى 39.7 دينار.

ووفقا للتسعيرة، ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 48.6 دينار والشراء إلى 45.8، كذلك ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط إلى 36.9 و33.9 دينار.

ويبلغ سعر بيع الليرة الرشادي في الأسواق نحو 295 دينارا، فيما يبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي نحو 336 دينار.