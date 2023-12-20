انت الان تتابع خبر زلازل وكوارث لم تحدث من قبل.. ليلى عبد اللطيف تنذر بكارثة عالمية لا تُرحم وتوقعاتها المميته هزت العالم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 ما بين توقعات إيجابية وسلبية، ليلى عبد اللطيف هي شخصية معروفة وتتابعها الملايين في العالم العربي، تمتلك ليلى قدرة استثنائية على التنبؤ بأبرز الأحداث التي ستؤثر على العالم بأسره، تسلط ليلى الضوء في بحوثها على القضايا الهامة وتحدد الاتجاهات المستقبلية، تعتبر توقعاتها ذات قيمة كبيرة للمجتمع العربي والعالمي على حد سواء، في هذا المقال، سنستعرض أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2024.

ليلي عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف هي عرافة لبنانية ولدت في بيروت في عام 1956، بدأت بتقديم توقعاتها في عام 1979، وكانت أول امرأة في لبنان التي قدمت برامج تلفزيونية حول الأبراج والتوقعات الفلكي، في تلك البرامج، استخدمت مجموعة متنوعة من العوامل مثل علم التنجيم والأرقام والرؤى، اشتهرت ليلى عبد اللطيف بتوقعاتها التي تحقق بعضها بالفعل، مما جعلها تحظى بثقة متابعيها في جميع أنحاء العالم العربي. على سبيل المثال، توقعت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 ما بين توقعات إيجابية وسلبية

حذرت ليلي عبد اللطيف من وقوع أحداث عالمية مهمة في المستقبل، واحدة من هذه الأحداث هي انتشار وباء قاتل يشبه فيروس كورونا، والذي سيؤثر على التعليم والعمل عن بعد، كما تنبه إلى حدوث فيضانات في تركيا واغتيال شخصية دبلوماسية في أوروبا، وتشير أيضًا إلى تفشي الأمراض بين قطعان المواشي والدواجن، مما سيؤدي إلى أزمات غذائية وكوارث تؤثر على الناس، وتوصي بتخزين مواد ضرورية مثل المياه والغذاء والأدوية استعدادًا للأحداث المتوقعة في عامي 2024 و2025 وتتضمن أبرز التوقعات التي تقدمها الآتي

في السودان، يشهد شروق شمس السلام بعد فترة صعبة ومليئة بالمعاناة.

تَنمو أعراض الصراع الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لأحداث بارزة، مع اهتمام وسائل الإعلام بتسليط الضوء على مدينة تكساس.

يراقب الجميع إيلون ماسك بشكل كبير وتأثيره على سوق الأسهم الأوروبية والأمريكية في ظل التوقعات المحتملة لحدوث أزمات اقتصادية.

تشهد عدة دول اضطرابات سياسية، منها فرنسا والولايات المتحدة.

وقوع حوادث طبيعية مثل الهزات الأرضية والسيول والجفاف

حذرت ليلى أن هناك فيضانات قادمة في تركيا ستؤدي إلى كوارث وذلك سيتسبب في حالة من الرعب بين السكان، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في البلاد.

مع تطور التكنولوجيا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تحقق تقدم ملحوظ في مجال الاختراعات.

ظهور أمراض جديدة أو متحورة.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 في تركيا