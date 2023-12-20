انت الان تتابع خبر عاجل.. زيادة كبيرة في رواتب المتقاعدين والضمان الاجتماعي في السعودية ابتداء من هذا التاريخ.. ووزارة المالية توضح! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -أعلنت وزارة المالية الفترة الماضية بعض المعلومات عن حقيقة زيادة كبيرة في رواتب المتقاعدين والضمان الاجتماعي في المملكة لعام 1445، وذلك بموجب قرار ملكي، هذا الأمر الذي دفع الموظفين والمواطنين إلى التساؤل عن مدى صحة هذا الأمر وهل صحيح أن رواتبهم ستزيد أم أنها مجرد إشاعة.



أشارت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية إلى أن خبر زيادة رواتب المتقاعدين لعام 1445 والذي انتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خبر غير صحيح ولا أساس له من الصحة، وإذا كان هناك أي زيادة في رواتب المتقاعدين فستكون أعلن.



كما أكدت أنه سيتم صرف رواتب الموظفين في مواعيدها المحددة والمعروفة رسمياً، وفي حال وجود تأخير في صرف الرواتب بسبب العطلات الرسمية أو المناسبات الأخرى سيتم الإعلان عنها رسمياً.

تأكيدًا على أن خبر زيادة كبيرة في رواتب المتقاعدين والضمان الاجتماعي هو خبر كاذب، أعلنت وزارة التشغيل في المملكة العربية السعودية عن سلم رواتب الموظفين الجدد كالتالي:

بداية من 3430 ريال إلى ما يقرب من 5740 ريال تذهب الى المرتبة الثانية.

رواتب المرتبة الأولى تبدأ من 3000 ريال سعودي وتصل إلى 4890 ريال سعودي.

وفيما يتعلق بالمكافآت السنوية، تتراوح قيمتها من 135 ريالاً سعودياً إلى 865 ريالاً سعودياً.



لمعرفة كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين عليك قراءة ما يلي:

أولاً عليك الذهاب إلى موقع الضمان الإجتماعي الإلكتروني للاستعلام عن الرواتب.

ثم عليك الضغط على كلمة "استعلام" حتى تظهر أمامك كافة المعلومات الخاصة براتبك.

بعد ذلك سيظهر أمامك بعد خيارات خاصة للموظفين، اختر كلمة الاستعلام عن الراتب.

ومن ثم تقوم بكتابة بياناتك الشخصية مثل اسمك ورقم الهوية ورقم الهاتف بالإضافة إلى باقي البيانات.

يجب توافر بعض الشروط للحصول على الدعم المالي المقطوع، منها:

يجب توافر بعض الشروط للحصول على الدعم المالي المقطوع، منها:

عدم وجود دعم مالي آخر، قد يتم استبعاد المستفيدين الذين يتلقون بالفعل دعمًا ماليًا آخر من الحق في الاستفادة من دعم المبلغ المقطوع

يجب أن يكون هناك دخل يستوفي معايير الأهلية للحصول على دعم المبلغ المقطوع.

توافر الظروف الاجتماعية المناسبة: قد تتطلب بعض الظروف الاجتماعية أن يكون الأفراد مؤهلين للحصول على النفقة المقطوعة، مثل الأيتام والمطلقات والأرامل.

لكي تكون مؤهلاً للحصول على الدعم المالي، يجب أن تكون حاصلاً على الجنسية السعودية.



ما هي حقيقة زيادة رواتب الموظفين؟

أوضحت وزارة المالية أنه لا يوجد أي زيادة في رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية، وأن هذا الخبر غير صحيح، حيث أن الرواتب في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك القطاعات شبه الحكومية في المملكة السعودية كما هي ولم يطرأ أي تغيير أو زيادة.