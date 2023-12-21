انت الان تتابع خبر استعدوا للهروب.. سيدة الفلك ليلى عبد اللطيف تصعق الجميع وتكشف موعد تحقق الكارثة الكبرى! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صعقت سيدة الفلك الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجمهور في الوطن العربي، وقالت ان على الجميع الاستعداد للهروب قبل أن يدفعوا الثمن.

أحدثت تنبؤاتها هذه المرة ضجة كبيرة عند المواطنين، حتى أن البعض اتهمها بتلقي هذه التوقعات من قبل أشخاص مغرر بهم.

العرافة الشهيرة اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.