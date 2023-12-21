انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تكشف كوارث مرعبة وتصدم الجميع بتنبؤات هي الأولى من نوعها.. لن تتخيل بشاعة ما سيحدث والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف ان الكارثة التي كانت تتوقع حدوثها ستحقق في شهر ديسمبر الحالي، الأمر الذي اثار رعب الجمهور.

العرافة الشهيرة كشفت أن نهاية شهر ديسمبر ستكون غير جيدة وستحدث مصيبة ستؤثر على معظم المواطنين.

ونصحت المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.