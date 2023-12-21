انت الان تتابع خبر معجزة جبارة.. مكونيين متوفرين في منزلك اذا استخدمتهم بهذه الطريقة السحرية.. تحميك من ارتفاع السكري والقولون وتخلصك من الكوليسترول للأبد! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يتزايد انتشار مرض السكري بسرعة كبيرة، لكن لحسن الحظ يمكن لطعام واحد أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ خلال فترة زمنية قصيرة.

ينظر إلى السمنة على أنها مساهم كبير في الإصابة بالسكري الذي تشمل أعراضه بشكل عام الشعور بالعطش والتعب والحاجة إلى التبول بشكل متكرر.



ومرض السكري هو مجموعة من الاضطرابات، تحدث عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج الأنسولين (الهرمون الذي يمتص الجلوكوز في الدم) أو عندما يتوقف إنتاج الهرمون تماما.

وتعد إدارة مستويات الجلوكوز المرتفعة أمرا بالغ الأهمية لحماية الجسم من تلف الأعصاب الذي لا رجعة فيه.

في دراسة نُشرت بعنوان "رؤى الصحة البيئية"، لاحظ الباحثون انخفاضا كبيرا في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الأول بعد وقت قصير من تناول البصل، بحسب express.



في مرضى السكري من النوع 2، لاحظ الفريق انخفاضا قدره 40 ملغم / ديسيلتر في مرضى السكري من النوع 2، بعد أربع ساعات من تناوله.

تم تأكيد هذه النتائج من خلال دراسة أخرى، تم تقديمها في الاجتماع السنوي رقم 97 لجمعية الغدد الصماء في سان دييغو، حيث لاحظ العلماء انخفاضا في نسبة السكر في الدم بنسبة 50 في المائة بعد تناول البصل.

في دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية في عام 2009، لاحظ الباحثون انخفاضا كبيرا في مستويات LDL، أو الكوليسترول "الضار" لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، بعد تناولهم البصل.

يمكن أن تساعد خصائص المركبات المضادة للالتهابات الموجودة في البصل أيضا في تقليل ارتفاع ضغط الدم والحماية من تجلط الدم.

قد يلعب البصل أيضا دورا في منع الالتهاب وتصلب الشرايين، مما قد يكون مفيدا للأشخاص المصابين بهذه الحالة.

كل هذه الصفات تجعل البصل مرشحا قويا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.



الكزبرة يمكن استخدامها لأكثر من مجرد إضافة نكهة للطهي، وتشمل الفوائد الصحية للكزبرة خفض الكوليسترول والسكر في الدم، ومكافحة الأمراض، والوقاية من السرطان.

وتشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يساعد في:

1. مضادات الأكسدة.

الكزبرة هي مصدر لمضادات الأكسدة القوية، حيث تحتوى على مركبات الفينول مثل الكاتشين والألكانيل والأبيجينين واللانالول.

وتساعد هذه الأنواع من مضادات الأكسدة على تفكيك الجذور الحرة، والتي يمكن أن تكون ضارة جدًا بالجسم إذا لم يتم تطهيرها بشكل صحيح.

2. محاربة السرطان.

نظرًا لجزء كبير من قدرتها المضادة للأكسدة، تعتبر الكزبرة أداة ممكنة للمساعدة في علاج السرطان، حيث تبين أن المستخلص من جذر النبات يحمى من تلف الحمض النووي ، ويمنع هجرة خلايا السرطان ، ويعزز موتها.

3. علاج مرض السكري

وجدت دراسة في مجلة Journal of Food Science أن المستخلصات من الكزبرة تنبع وتترك مستويات السكر في الدم منخفضة في الفئران التي يسببها مرض السكري.

ويشير المؤلفون إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الكزبرة مسؤولة جزئيًا على الأقل عن هذه الآثار المضادة للسكري.

وربما ساعدت المستخلصات أيضًا على تجديد خلايا، ما يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل أفضل.

4. انخفاض الكوليسترول في الدم

مستخلص الكزبرة يؤدي إلى انخفاض الكوليسترول الكلي، الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية في الفئران التي تتغذى على نظام غذائي عالي الكولسترول.