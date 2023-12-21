انت الان تتابع خبر تحققت بحذافيرها.. اولى توقعات العرافه ليلى عبد اللطيف لهذه الدولة العربية تظهر وتصدم الجميع وما كشفته عنها سابقا مرعب و يشيب منه شعر الرأس!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رحل عن عالمنا صباح أمس السبت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، الأمر الذي سبب صدمة لجموع الشعوب العربية.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول توقعات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف، والتي توقعت وفاة شخصية عربية كبيرة، الأمر الذي ربطه البعض بوفاة أمير الكويت اليوم.

بعد صدق نبوءتها بوفاة أمير الكويت.. ليلى عبد اللطيف تصعق الجميع بتوقعات صادمة في 2024.

وفي سلسلة توقعات نشرتها ليلى عبداللطيف عبر قناتها على اليوتيوب، توقعت أن يشهد جنوب لبنان تطورات طارئة ومقلقة للغاية.

واضافت أن الفترة المقبلة سوف تكون من اصعب الفترات على جنوب لبنان، وخاصة مدينة صيدا ومحيطها، موضحة أن الأحداث المقبلة على مخيم عين الحلوة لا تبشر بالخير.

واضافت العرافة الشهيرة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد حادثة مؤسفة وسوف ينتشر الرعب والخوف في اوساط المواطنين.

كما توقعت حادثة اغتيال مؤسفة سوف تطال شخصية سياسية وسط أوروبا قبل نهاية العام الحالي 2023.

وكانت قالت عبد اللطيف في توقعات سابقة لقناة الجديد اللبنانية: “أرى الحزن والحداد يعم دولة الكويت وقد يصل إلى حدود تنكيس أعلام الدولة الكويتية وذلك بسبب حدث مفاجئ ومحزن”.