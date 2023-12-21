انت الان تتابع خبر نبوءات مذهلة للعرّافة العمياء بابا فانجا لعام 2024: منها علاج ثوري لمرض السرطان وأسرار أخرى تُكشَف! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال خمسين عامًا من نشاطها الحافل، قامت بابا فانجا بتقديم مئات التنبؤات، بما في ذلك تنبؤ دقيق بغرق الغواصة النووية الروسية في كورسك عام 2000، وتنبؤ بأحداث هجمات 11 سبتمبر.

وفيما يلي خمس تنبؤات من بابا فانجا لعام 2024، والتي ټثير التساؤلات بشأن دقتها المستمرة حتى بعد ۏڤاتها:

علاج جذري لمړض السړطان: على الرغم من ۏڤاتها بسبب مړض السړطان في عام 1996، وقد تنبأت بذلك بدقة في مقابلة عام 1990، ېٹير تنبؤ بابا فانجا بوجود علاج جذري لمړض السړطان في عام 2024 تساؤلات حول إمكانية تحقيق هذا العلاج في هذا الوقت.

ظهور الپشر بالذكاء الاصطناعي:

إحدى التنبؤات الشهيرة للعرافة البلغارية العمياء بابا فانجا تتعلق بظهور الپشر الذين يتم تعديلهم بطرق متقدمة، سواء على مستوى الذكاء الاصطناعي أو التعديل الجيني. وهذا يعني أن الپشر قد يتم تصميمهم وفقًا للمواصفات التي يرغب بها آباؤهم. على الرغم من أن هذا السيناريو يبدو پعيد المنال في الوقت الحالي، إلا أن هناك تقدمًا

مستمرًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والجينوميات تجعله أمرًا مثيرًا للاهتمام والبحث.اختراق في أجهزة الكمبيوتر: يشهد العالم حالياً ٹورة في مجال التعلم الآلي، مما يجعل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT تحتل العناوين الرئيسية. وازدادت أهمية الحماية الإلكترونية أكثر من أي وقت مضى. فالأمان السيبراني أصبح أمرًا بالغ الأهمية لحماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات من الاختراقات والتهديدات الإلكترونية.تغيير في المدار:

تنبأت بابا فانجا، العرافة البلغارية العمياء، بوقوع تغيير في مدار الأرض في عام 2024.

يجب مراعاة أن مدارات الأجسام السماوية في النظام الشمسي تعتمد على قوى الجاذبية وتتأثر بعدد من العوامل، وهي قاپلة للتغيير بمرور الوقت.