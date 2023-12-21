قفزة صاروخية تجاوزت الحد القياسي للجنية المصري أمام الدولار... وسعر الصرف اليوم صدم ملايين المصريين!

انت الان تتابع خبرقفزة صاروخية تجاوزت الحد القياسي للجنية المصري أمام الدولار... وسعر الصرف اليوم صدم ملايين المصريين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - سجل سعر الدولار في السوق السوداء هبوطًا واضحًا خلال الأيام السابقة، لكنه شهد ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية الأسبوع الجاري، حيث ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ بمقدار 2 جنيه، ليصل إلى القيمة الجديدة حوالي 48 و 49 جنيه بعد أن كان من 46 و 47 جنيه، وتجدر الإشارة أن هذه الزيادة المفاجئة في سعر الدولار تسببت في استياء الكثير وبالأخص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.



ننقل لكم الآن أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري وهي:

وصل سعر 1 دولار أمريكي إلى 50.8 جنيه مصري

وصل سعر 5 دولار أمريكي إلى 254.0 جنيه مصري

وصل سعر 10 دولار أمريكي الي 508.0 جنيه مصري

وصل سعر 25 دولار أمريكي الي 1,270.0 جنيه مصري

وصل سعر 50 دولار أمريكي الي 2,540.0 جنيه مصري

وصل سعر 500 دولار أمريكي الي 25,400.0 جنيه مصري

وصل سعر 100 دولار أمريكي الي 5,080.0 جنيه مصري

وصل سعر 1000 دولار أمريكي إلى 50,800.0 جنيه مصري

وصل سعر 5000 دولار أمريكي إلى 254,000.0 جنيه مصري

وصل سعر 10000 دولار أمريكي إلى 508,000.0 جنيه مصري



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل بنك القاهرة، ليحقق سعر الدولار اليوم 30.85 للشراء، وتسجيل 30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل البنك الأهلى المصري، ليحقق سعر الدولار اليوم 30.75 للشراء، ليسجل 30.85 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل البنك الأهلى المصري، ليحقق سعر الدولار اليوم 30.75 للشراء، ليسجل 30.85 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل بنك CIB، ليحقق سعر 30.85 شراء، بالتزامن مع إجازة البنوك المصرية، وتسجيل 30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل بنك التعمير والإسكان، ليحقق سعر 30.85 للشراء، وتسجيل 30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر الي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء ، و30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.95 جنيه للشراء ، و30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي للشراء نحو 30.90 جنيه مصري، بينما وصل سعر البيع 30.59 جنيه مصري فقط.

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد سجل نحو 30.85 للشراء، و30.95 للبيع.