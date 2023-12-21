انت الان تتابع خبر ليلى عبداللطيف تكشف تنبؤًا مرعبًا: هل يقترب موعد انتكاسة أمريكا وماذا ينتظر الدول العربية بعدها؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، أن الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر 2023 سوف تكون مقلقة مقلقة وخطيرة على بعض دول العالم وتحمل الكثير من القلق على دولة لبنان بالتحديد.

وفي سلسلة توقعات جديدة، توقعت ليلى عبد اللطيف أن تجتاح موجة من الخوف والرعب أمريكا، بسبب حادثة مؤسفة، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون في الأشهر الأخيرة من 2023 أمام انتكاسة أشبه بالكارثة.

واضافت ليلى عبد اللطيف في سلسلة توقعات نشرتها عبر قناتها على اليوتيوب، أنها تتوقع أن تشهد الأشهر الأخيرة من 2023 انتشار أمراض تصيب المواشي والدواجن في عدد من دول العالم وهو ما سيؤثر على أسعار اللحوم والدواجن بشكل عام..

كما توقعت العرافة الشهيرة حدوث عملية اغتيال وسط أوروبا قد تطال شخصية بارزة مما سيولد الكثير من البلبلة وحالة الاستنفار وعلامات الاستفهام، موضحةً ان الشخصية المستهدفة ستكون دبلوماسية وليست عسكرية.