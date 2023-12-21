انت الان تتابع خبر تحذير مهم: موت وخسارة مالية تنتظر 4 أبراج في عام 2024! اختبئوا قدر المستطاع وتجنبوا المجازفة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قد يتعرض مواليد بعض الأبراج إلى تعثرات سلبية، وأحداث غير متوقعة في بداية العام الجديد 2024.

لذا كشف خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح خاص لـ "مصراوي"، الأبراج التي لديها تعثرات سلبية ومواجهات غير متوقعة.

برج العقرب

يمكن أن يمر مواليد برج العقرب بمواجهات تكشف أسرار كبيرة في بداية العام الجديد، ويمكنها أن تضعهم في وضع غير مستقر.

برج الحوت

مع استمرار وُجود زحل في برج الحوت يخلق حالة من القلق والتوتر النفسي ويتسبب في أوضاع معقدة ومشاكل كثيرة في بداية العام الجديد، كما أن هناك أسراراً ستكشف على كافة الأصعدة، ستضعهم في مشاكل مهنية وتخلق عقبات كثيرة.

برج العذراء

يشهد مواليد برج العذراء انتكاسات عاطفية، بسبب أسرار كانت مخفية سيرفع الستار من عليها في بداية العام الجديد، ستضعه في تخبطات وأوضاع غير مستقرة يمكن أن تصل إلى الانفصال.

برج الميزان

يمكن أن يعاني مواليد برج الميزان في بداية 2024، قد يواجه أوضاعاً غير مستقرة، وتحدث له عقبات مادية ومهنية تتسبب في مروره بأزمات صحية، كما يمكن أن يتعرضوا لمواجهات تكشف أسرار تؤثر عليهم سلبًا، لذا عليهم الحذر.