انت الان تتابع خبر كنز ثمين موجود في السعودية.. هذه الفاكهة تحمي عضلة القلب وتقضي على السكري وتحفز افراز هرمون الأنسولين بشكل يفوق كل الادوية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هل انغمست في تفاح الكاسترد أو سيتافال مؤخرًا؟ لا تفوّت جودة هذه الفاكهة الموسمية المليئة بالفوائد الصحية المتعددة.هذه فاكهة تقتصر على موسم ، ولكن فوائدها غير محدودة. حتى أن الناس يطلقون عليها اسم Sitaphal أو Sharifa محليًا ، ويحبونها للبها الكريمي اللذيذ. تبدو قشرتها الخضراء وكأنها وعاء آيس كريم فاخر مكتفي ذاتيًا.

ماذا بعد؟ يؤكد الخبراء على قيمتها الغذائية في تعزيز الصحة والعافية.

محلي ، موسمي وصحي - تفاح الكسترد هو علامة صحيحة على ثلاث نقاط حيوية يجب على الناس التركيز عليها بشكل متزايد أثناء تناول الفاكهة ، بدلاً من اتباع البدع.

يتوفر تفاح الكسترد في الغالب في الأسواق في موسم الرياح الموسمية ولمدة 2-3 أشهر فقط! لذا ، تأكد من تحقيق أقصى استفادة منه

أخصائية التغذية شويتا شاه تخبرنا أن"Sitaphal" حصل على اسمه من الكلمات السنسكريتية "الورقة" التي تعني بارد و "فال" ، والتي تترجم إلى فاكهة ذات تأثيرات تبريد على أجسامنا.

شارك مونمون غانيريوال ، خبير تغذية آخر ، على Instagram أنه وفقًا لإحدى الأساطير ، أطلق اللورد رام على الفاكهة اسم "سيتافال" نظرًا لولع سيتاجي بها.

تفاح الكاسترد ليس فقط شهيًا ، ولكن هذه الفاكهة المتسامحة الكريمية لديها العديد من المعجزات التي تنتظر من يلتهمها.فوائد تفاح الكسترد حسب شويتا شاه: * يقوي المناعة. كونها غنية بمضادات الأكسدة ، فهي غنية أيضًا بالمغذيات مثل فيتامين ج ، ومفيدة في تعزيز المناعة.

* مضاد للالتهابات: غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم محمل بخصائص مضادة للالتهابات.

* قديماً ، استخدم المكسيكيون هذه الفاكهة كعلاج للاكتئاب والقلق والاضطرابات المرتبطة بالتوتر. حتى المضغ للبذور مفيدة في إزالة السموم من الجسم.

* يفيد صحة العين والقلب. بينما يعتقد أنه يخفض ضغط الدم ، كما أن له خصائص تبريد وسترخاء العينين والنظام الداخلي.

* كما أنه يساعد في علاج عسر الهضم وغيره من أمراض الجهاز الهضمي كونها غنية بالألياف.

يشير Munmun Ganeriwal إلى المزيد من الفوائد: * الكالسيوم والمغنيسيوم في سيتافال يجعل عظامك صحية وقوية.

* مصدر جيد لفيتامين ب 6 ، تناوله يساعد في علاج الانتفاخ والمتلازمة السابقة للحيض.* إذا كنت تعاني من مرض السكري أو مشاكل متعلقة بضغط الدم ،

فيجب أن تكون هذه هي الفاكهة المفضلة. في حين أن الألياف الغذائية العالية تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ، فإن البوتاسيوم والمغنيسيوم فيها سيحافظان على ضغط الدم تحت السيطرة.

الخوف مقابل الحقائق حول تفاح الكسترد في منشور عام 2019 ، عالجت أخصائية التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار ، التي تناصر الترويج للفواكه والخضروات المنتجة محليًا من أجل صحة جيدة ، بعض المخاوف بشأن تفاح الكسترد.



ها هي المعلومات الداخلية:

الخوف: تجنبه إذا كنت مصابا بمرض السكر حقائق: يحتوي تفاح الكسترد على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم يبلغ 54. ليس فقط آمنًا ولكن الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من GI 55 وما دون ، موصى بها لمرضى السكر.

الخوف: تجنبه إذا كانت مصاب بالانتفاخ حقائق: تفاح الكسترد مصدر جيد لمركب فيتامين ب ، وخاصة فيتامين ب 6 ، لذلك فهو يعمل على تقليل الانتفاخ.

الخوف: تجنبه إذا كنت مريضًا بالقلب حقائق: يحتوي تفاح الكسترد على نسبة عالية من المعادن مثل المنغنيز والبوتاسيوم وفيتامين سي ، وله تأثير مضاد للشيخوخة على القلب والدورة الدموية.

الخوف: تجنبه إذا كان لديك PCOD حقائق: تفاح الكسترد مصدر جيد للحديد ، يحارب الشعور بالتعب والتهيج ويحسن الخصوبة.كيف تدرج تفاح الكسترد في نظامك الغذائي؟ يمكنك اختيار أكل الفاكهة من على الشجرة ، واستخراج ملعقة اللب بعد الملعقة. ولكن هناك الكثير من الأشياء الأكثر إثارة للاهتمام التي يمكنك فعلها بالفاكهة.

بينما يذكر Ganeriwal كيف تشق الفاكهة الرائعة طريقها إلى العصائر والآيس كريم والمخفوقات ، يقترح شاه أنه يمكنك تضمين Sitaphal في نظامك الغذائي عن طريق إعداد أطباق حلوة مثل Basundi و kheer و Ice Cream و Halwa والكعك.



هذه بعض الطرق اللذيذة التي يمكن من خلالها استخدام Sitaphal شهية:

عصير تفاح كاسترد

الوصفة: 1. امزج كوبًا واحدًا من لب الفاكهة وكوب واحد من اللبن الرائب مع ملعقتين من العسل. اجعل الخليط ناعمًا ودسمًا. 2. صبها في كوب. تقدم بإضافة اللوز!

سيتافال فيرني

الوصفة: 1. اغلي الحليب على نار خفيفة حتى يتكاثف ويقلل من الكمية. 2. خذ بعض الأرز مع القليل من الماء وأضفه للحليب. قلب حتى يتكاثف. 3. نتركها تبرد ونضيف لب تفاح الكسترد مع العسل. 4. ضعيها في الثلاجة وقدميها مع الفستق واللوز.

ميلك شيك كاسترد بالتفاح

الوصفة 1. اخلط لب الفاكهة مع العسل ومسحوق القرفة. 2. أضف الحليب واخلط مرة أخرى حتى يتكاثف. 3. تقدم مع مكعبات الثلج أو الثلج المجروش!انطلق واستمتع بحلاوة تفاح الكسترد قبل أن ينفد!