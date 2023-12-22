عاجل: الأرصاد يرسل تحذير شديد اللهجة لسكان مدينة عمان الاردنية: "عليكم البقاء في منازلكم حتى الساعة 9 صباحًا"

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الرياض - روايدا بن عباس - قالت إدارة الأرصاد الجوية ، تكون الأجواء نهار الخميس ، باردة نسبيا في اغلب مناطق المملكة ومعتدلة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهوركميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتسود رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في شرق المملكة.

ليـــلاً: تتحول الرياح إلى جنوبية غربية رطبة ومعتدلة السرعة، حيث تتكاثر الغيوم المنخفضة الارتفاع في شمال ووسط المملكة، وتتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا، وباردة في معظم المناطق بينما تكون باردة نسبيا في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة وهناك فرصة في ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات من المطر في أجزاء من شمال المملكة.

التحذيرات ليوم الخميس :

– احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.

– احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الشمالية.

– خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

أما يوم الجمعة تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لإمتداد منخفض جوي حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً وتزداد نسبة الرطوبة في الجو وتكون الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة ويتوقع هطول زخات من المطر في ساعات الصباح في اجزاء من شمال المملكة، ومع ساعات المساء والليل تتحول الأجواء إلى باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتهطل بإذن الله زخات من المطر في شمال المملكة تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء من المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (50كم/ساعة) ومثيرة للغبار في المناطق الصحراوية

التحذيرات ليوم الجمعة :

– خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

– خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية.