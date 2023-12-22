انت الان تتابع خبر يحمل رسائل من العالم الآخر في فمة الغريب.. ظهور طائر غريب في السعودية يثير جدلاً واسعاً ويصبح حديث الساعة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو انتشر بكثافة خلال الساعات الماضية، يظهر خلاله طائر غريب الشكل، عثر عليه رجل من خميس مشيط بمنطقة عسير جنوبي المملكة.



وقد أثار هذا الطائر حيرة المتابعين، متعجبين من شكله ومتسائلين عن هويته، خاصة أنه يُظهر نفسه على أنه مريض أو مكسور وغير قادر على الطيران.

من جانبه، كشف المركز الوطني للحياة الفطرية هوية الطائر المثير للجدل، موضحاً عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أن الطائر الظاهر بالفيديو هو أحد أنواع طيور السبد أو ما يطلق عليه بالعامية «ملهي الرعيان».



وأضاف أن أنواعه في السعودية، كالمهاجر العابر والمهاجر المتكاثر، كما يوجد أنواع مقيمة بجبال جنوب غربي المملكة وفي سهول تهامة.

ولمعظم طيور السبد أرجل صغيرة قلما تستخدم للمشي، في حين أن أجنحتها طويلة مدببة، كما تتميز بريشها الناعم الملون الذي يموهها فتشبه لحاء الشجر أو أوراقه.

وتلزم بعض أنواع السبد مكانها على محاذاة أفرع الشجر، على غير عادة الطيور الأخرى التي تحط بعرض الأفرع، الأمر الذي يساعدها على الاختباء خلال النهار.