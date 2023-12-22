"نبوءة مرعبة تتحقق: وفاة شخصية كبيرة بعد تنبؤات صادمة! ليلى عبداللطيف ترحل وتهز العالم العربي بأكمله في حزن عميق!"

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الرياض - روايدا بن عباس - في الأيام الأخيرة، انتشرت أنباء وتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة ليلى عبد اللطيف، التي تعرف بـ”خبيرة التوقعات”.

,ليلى عبد اللطيف هي سيدة أعمال معروفة في جمهورية مصر العربية ولبنان وتظهر دائماً في القنوات التلفزيونية.

وُلدت في 17 يناير 1958 في بيروت، لبنان. تحمل الجنسيتين المصرية واللبنانية، وتُعرف بـ”سيدة التوقعات”. تزوجت من مارك أبو جودة ولديهم ثلاثة أبناء: فهد، واكد، وزينة.

رغم الأنباء التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا حول وفاة ليلى عبد اللطيف، أكدت المصادر الإخبارية الموثوقة أن هذه الأنباء ليست صحيحة وأنها مجرد إشاعات.

ليلى عبد اللطيف، في السنوات الأخيرة، سافرت إلى الخارج لتلقي العلاج بسبب شعورها بوجود شحنات كهربائية في الرأس.

هذا الأمر أدى إلى ابتعادها عن الظهور الإعلامي لفترة، لكنها أعلنت لاحقًا عن شفائها وأنها تتمتع الآن بصحة جيدة.

عمر ليلى عبد اللطيف

تبلغ ليلى عبد اللطيف من العمر 65 عامًا، اشتهرت بتوقعاتها التي, في العديد من الأحيان, تصيب وتحدث في الواقع.

وقد أكدت خلال استضافتها في إحدى البرامج أنها لا تتعامل مع العرافة ولا تؤمن بقراءة الفنجان أو التنويم المغناطيسي، ولكن لديها قوة الإلهام السادس.