« لو غاب عنك الضاني عليك بالحمصاني ».. تعرفي على طريقة عمل حمص الشام في البيت على أصوله بمقادير مظبوطة 100% .. دلعي زوجك وأولادك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على طريقة عمل الحمص الشامي في المنزل، حيث يعد الحمص الشامي من أشهر المشروبات وأكثرها انتشاراً في فصل الشتاء. وهو مطلب الكثير من الأشخاص في الأجواء الباردة، فهو يعطي شعوراً بالدفء والطاقة. وهو أيضاً مشروب يحتوي على العديد من العناصر المغذية التي ترسل الطاقة إلى جسم الإنسان مما يجعله… أكثر دفئاً في الطقس البارد، وهو من المشروبات الشائعة المنتشرة على الكورنيش والمناطق الشعبية. يمكن تحضير الحمص في المنزل بكل سهولة، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنشرح لك أهم التفاصيل. تابعنا.

يتم تحضير مشروب الحمص في المنزل من خلال تحضير مكونات المشروب بالمقادير التالية:

2 كوب حمص.

نصف ملعقة صغيرة من كلٍ من: الكمون، والملح، والفلفل المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حبتان من البصل متوسطة الحجم.

5 فصوص ثوم.

حبتان من الطماطم الكبيرة.

ليمونة كبيرة.

صلصة حارة.

تعلم كيفية التحضير

لكي تحصل على مشروب الحمص في المنزل كما في المتاجر عليك اتباع الخطوات التالية:

نغسل الحمص جيداً بالماء، ثم ننقعه في الماء الساخن، ونتركه طوال الليل.

بعد ذلك، قومي بسلق الحمص، ووضعه في قدر على النار، مع كمية من الماء، وتركه على النار لمدة ساعة تقريباً.

وضع الحمص في مصفاة حتى يصفى تماماً، مع الاحتفاظ بالماء المغلي، ثم تتبيله بالملح والفلفل الأسود، وإضافة الزيت والكمون.

أضيفي البصل المقطع إلى أرباع والطماطم إلى الماء المغلي، ثم أضيفي الثوم والليمون المقطع إلى حلقات، وأضيفي القليل من الكمون.

ثم يرفع القدر على النار ويترك حتى ينضج تماماً، حتى ينفصل قشر الطماطم عن لحمها.

ثم نصفي الماء من الخضار، ثم نعيد الحمص إلى الماء مرة أخرى، ونتركه حتى يغلي، حتى ينضج تماماً.

نسكب الحمص في أكواب التقديم، ويقدم ساخنًا. يتمتع.