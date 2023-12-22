انت الان تتابع خبر "كشف مفاجئ ومطالبة غير مسبوقة: ولي العهد السعودي يكشف عن تطورات صدمت العالم في العلاقات مع أمريكا ويطلب شيئًا غير مسبوق من المواطنين! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في السعودية خططًا لردع هجمات المتمردين الحوثيين المتمركزين في اليمن ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

والتقى سوليفان بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض يوم الأربعاء، فيما قال بيان البيت الأبيض إن الجانبين ناقشا عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى خلق ظروف جديدة تتيح السلام الدائم والمستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته إن ولي العهد وسوليفان سعيا أيضا إلى البناء على الجهود المبذولة لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

بدورها قالت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس في مقابلة يوم الأربعاء مع وكالة بلومبرج نيوز: “نعتقد أن حرية الملاحة والمياه الدولية هي قاعدة في النظام الدولي يجب الحفاظ عليها”.

وقال البنتاغون مراراً إنه يجري بناء قوة بحرية دولية لمواجهة الحوثيين.. فيما وصف وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني تلك الخطوة بأنها “حمقاء” وقال إن الولايات المتحدة “ستواجه مشاكل هائلة” إذا مضت قدماً في تنفيذها

وأضافت: “إنها مشكلة دولية. سيتطلب الأمر حلا دوليا، ونحن نعمل مع الحلفاء والشركاء على ذلك”.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أن السعودية طلبت من واشنطن ضبط النفس للرد على هجمات الحوثيين، الذين ضاعفوا هجماتهم على الملاحة الدولية مؤخرًا.