اوراقها كنز رباني منزل من السماء.. هذه العشبة تنهي السكري وتخفض الجلوكوز في الدم خلال ساعات قليلة.. تعرف عليها!!

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الرياض - روايدا بن عباس - اذا كنت مصابًا بداء السكري، فإن جسمك غير قادر على استخدام أو إنتاج هرمون الأنسولين، وهو أمر ضروري للحفاظ على مستويات السكر في الدم في نطاق صحي.

لذلك، من أجل تجنب الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم، يجب تجنب الأطعمة غير الصحية والحفاظ على نظام غذائي متوازن.

كيف تساعد الأعشاب في التحكم بنسبة السكر في الدم؟

الأعشاب لها العديد من الخصائص العلاجية التي يمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، حيث توفر الأعشاب عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية، بما في ذلك المساعدة في إنقاص الوزن وتعزيز صحة الأمعاء وتقوية المناعة والتحكم في ضغط الدم.

أعشاب لخفض نسبة السكر في الدم

1. إكليل الجبل

يساعد إكليل الجبل على إنقاص الوزن ويحافظ أيضًا على انخفاض مستويات السكر لديك، كما يساعد أيضًا في السيطرة على الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL) في الجسم.

2. الجينسنج

الجينسنج له خصائص عالية في تعزيز المناعة ومضاد لمرض السكري أيضًا يقلل من معدل امتصاص الكربوهيدرات في الجسم.

كما يحفز الجينسنج إنتاج البنكرياس للأنسولين وتساعد زيادة الأنسولين على دخول سكر الدم إلى خلايا الجسم بحيث يمكن تحويلها إلى طاقة.

3. المريمية

تساعد المريمية في خفض مستويات السكر في الدم ، خاصة عند تناولها على معدة فارغة، إن تضمين المريمية في النظام الغذائي يعزز إفراز الأنسولين ويساعد في إدارة مرض السكري.

4. الصبار

تحدث العديد من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري عن التهاب في الجسم، والصبار يعالج عسر الهضم ويقلل من الالتهابات في الجسم.

قد يساعد الصبار الأشخاص المصابين بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع الثانى على خفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام و A1C ، المعروف باسم الهيموجلوبين.

5. الزنجبيل

تم علاج مرض السكري باستخدام الزنجبيل، ويحسن حساسية الجسم للأنسولين ويساعد في زيادة إفراز الأنسولين.

6. الحلبة

تم علاج مشاكل الجلد والمعدة باستخدام بذور الحلبة والأعشاب، يساعد هذا النبات أيضًا في علاج مشاكل التمثيل الغذائي، يمكن أن يسبب انخفاض مستويات السكر في الدم وعلاج مرض السكري.