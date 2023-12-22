انت الان تتابع خبر تحذير قوي ومطالبة عاجلة: رسالة هامة من ملك الأردن إلى أمريكا تربك الأوضاع! ما هي المطالب التي طلبها وكيف ستقلب الأمور رأسًا على عقب؟والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول تشارلز براون.

وتناول اللقاء آليات تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، والأوضاع في المنطقة.

وأكد جلالته على الدور المهم للولايات المتحدة في الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، والسفيرة الأمريكية لدى الأردن يائل لمبرت.