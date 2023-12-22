انت الان تتابع خبر أصاب بكل دقة وأدهش الشعب المصري.. أولى توقعات العبقري الشهير ميشال حايك تتحقق في مصر قبل نهاية 2024 والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصابت توقعات الفلكي الشهير ميشال حايك بكل دقة مجددا وهو الأمر الذي أدهش متابعيه في مصر.

وكان ميشال حايك تنبأ بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية بولاية جديدة.

وال حايك إن الرئيس السيسي سيبقى خاطفا للأنظار وسيبقى حاصدا أعلى نتيجة بين المرشحين للانتخابات.

واشتهر حايك، بتوقعاته التي يطلقها نهاية كل عام، والتي يُصيب في بعضها، ويخيب في أخرى، وتبقى مجرد توقعات مبنية على علم الفلك والأرقام.