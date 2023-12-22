انت الان تتابع خبر "عانيت من العقم لمدة 15 عاماً".. سعودي يكشف عن سر عجيب ومعجزة ربانية وجدها في هذا البهار البسيط وساعده في الخلفة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعد العقم، وعدم القدرة على اإلنجاب من المشاكل التي تؤرق حياة الكثير من األزواج حول العالم، ويتراوح عدد األزواج الذين يصابون بالعقم بين الـ 10-%15 %من األزواج، بين جيل 18-45 ،بحسب ما كشفته الدراسات. ويمكن لمعظم األزواج أن يصلوا إلى الحمل واإلنجاب، بعد استعمال العالجات الحديثة والتكنولوجية المتوفرة اليوم، لكن هناك البعض من األزواج يفشلون في الحمل واإلنجاب فيلجأون للطب البديل، والبحث عن خلطات طبيعية ووصفات شعبية لحل مشكلة العقم التي يعانون منها. ومحور حديثنا اليوم حول احد الحاالت التي ظلت لمايقارب 13 عام بعد الزواج، وهم يبحثون عن حل لمشكلتهم في عدم اإلنجاب، وبعد 13 عام من البحث،نجحو أخيرا في تحقيق حلمهم ورزقهم اهلل بطفلين.

أبو يوسف، سعودي الجنسية، من منطقة جازان جنوب المملكة، تزوج قبل 13 سنة من إبنة عمه، وكان حلمه أن يرزقهم اهلل بولد بعد عام من الزواج، لكن مشيئة اهلل أرادت غير ذلك، ومر العام األول والعام الثاني والثالث، وثم العام الرابع وأبو يوسف يتنقل في مستشفيات المملكة بحثا عن العالج، ولكن بدون فائدة. وبعد خمسة أعوام من الزواج، قرر ابو يوسف أن يسافر خارج السعودية مع زوجته للبحث عن حال لمشكلتهم التي كدرت حياتهم وسرقت البسمة من شفاههم، وكانت المانيا هي وجهة ابو يوسف وزوجته، حيث ظلو فيها اربعة أشهر يتنقلون بين افضل المستشفيات، وعيادات أشهر األطباء، وعادو بعد ذلك إلى بالدهم يحملون أكياس األدوية ويحدوهم األمل بأن تنحل مشكلتهم ويرزقهم اهلل حتى بطفل واحد يملئ حياتهم، ولكن هذه المحاولة فشلت هي األخرى في تحقيق حلم ابو يوسف وزوجته. استسلم ابو يوسف للقدر، ورضي بما كتبه اهلل له، وتوقف عن عن زيارة المستشفيات واستخدام العالجات، وعاش مع زوجته مايقارب 13 عام، حتى انهم نسو الحمل واإلنجاب ولم يعد ذلك يعنيهم من قريب او بعيد.

وفي ذات مساء، واثناء عودة ابو يوسف من العمل إلى البيت، توقف في منتصف الطريق ودخل إلى أحد محالت العطارة لشراء بعض الكماليات، وهناك تغيرت حياته عندما وجد شخص يتحدث مع العطار عن فوائد "القرنفل" لعالج العقم وتعزيز فرص الحمل واإلنجاب. عاد األمل ألبو يوسف من جديد، وقال في نفسه لنجرب ولن نخسر شيء، وتوجه إلى ذلك الشخص وأخذ منه تفاصيل وصفة القرنفل، وعاد إلى منزله حامال البشرى لزوجته بأن فرصة الحمل واإلنجاب مازالت موجودة. إستخدم أبو يوسف وزوجته الوصفة لمدة، 15 يوم فقط، حسبما وصفها لهم ذالك الشخص الحكيم، وبعد ذلك توجهو إلى أحد المستشفيات لعمل الفحوصات، وهناك كانت المفاجأة، حيث كانت الزوجة حامل في أيامها األولى، وبحمداهلل وضعت مولودها األول الذي أسموه يوسف، ورزقهم اهلل بعده بولد وبنت أيضا.