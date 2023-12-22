انت الان تتابع خبر مفاجأة مروعة: توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف تنقلب ضدها وتثير صدمة الجمهور بشكل هستيري! ما الذي حدث وكيف تغيرت توقعاتها؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انهارت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف بشكل هستيري بعدما تعرضت لموجة انتقادات لاذعة خلال الفترة السابقة.

توقعات العرافة ليلى عبد اللطيف انقلبت ضدها، خصوصا بعدما كذب الكثير من الجمهور توقعاتها التي اطلقتها مؤخرا.

وتعرضت ليلى عبد اللطيف لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها البعض أن توقعاتها أنقلبت ضدها.

وكانت ليلى عبد اللطيف قد اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.