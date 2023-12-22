انت الأن تتابع خبر “الحمام الكداب” وصفة جديدة وشهية اسرار اول مرة تعرفيها بالمكونات والخطوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحمام الكداب واحد من الأطباق الرئيسية المختلف واللذيذة جداً والمناسبة جداً للغداء أو في المناسبات والعزومات، فهي عبارة عن أوراك من الدجاج المخلي والمحشو بخلطة من الأرز والمكونات الأخرى وبالفعل بنفس طعم الحمام المحشو، هذه الوصفة تحتاج إلى العديد من الخطوات الطويلة ولكن النتيجة رائعة، تابعوا معنا الخطوات بالتفصيل مع الشرح المبسط لعمل الوصفة لتكوني محترفة مثل الشيفات وأتمنى أن تجربوها.

مكونات الحمام الكداب الرائع جداً

ستة أوراك دجاج.

الملح رشة من.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

كوب ونصف من أرز الأبيض قصير الحب

رشة من جوزة الطيب البودر.

ملعقة صغيرة حبهان بودر.

كوب ونصف بصل مبشور

ثلاثة ملاعق كبيرة زيت

حبة بصل مقطعة أربع قطع

حبة طماطم مقطعة أربع قطع

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة عمل الحمام الكداب بالتفصيل

في البداية نقوم بخلي صدور الدجاج من العظم أو نطلب من البائع أو يخليها ثم نفردها بشكل جيد لكن برفق. ثم نتبل على الأوراك الملح ونصف كمية الفلفل الأسود والقرفة والكركم، ثم نتركه جانبًا قليلاً. في وعاء آخر نظيف نضع كمية الأرز بعد غسله عدة مرات جيداً وتصفيته من الماء تماماً. نضيف أيضاً البصل والملح والبهارات والفلفل الأسود والقرفة وجوزة الطيب والحبهان ثم نخلط كل هذه المكونات مع بعضها إلى أن تتجانس مع بعضها جيداً. نحضر بعد ذلك الأوراك المفرودة ونضع بها الأرز بالبصل نصف الشريحة السفلي ثم لف شريحة الدجاج على الحشو جيداً ثم نغلقها باستخدام خيط طعام مخصوص أو خلة أسنان نظيفة.

قدمنا لكم طريقة عمل الحمام الكداب بشكل بسيط وبالخطوات بالتفصيل أتمنى أن تنال إعجابكم