انت الان تتابع خبر تغلبت على الطب الحديث.. هذه العشبة البسيطة تحارب الكوليسترول وتقضي على حموضة المعدة وتقوي جهاز المناعة بشكل لا يصدق !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكدت الأبحاث الطبية الحديثة على أن إدراج البروكلى المقوى فى النظام الغذائى اليومى، يعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار فى الدم بنسبة 6%، وفقا لنتائج التجارب التى أجريت مؤخرا على الإنسان .

فقد استطاعت مجموعة من العلماء تطوير سلسلة من الخضراوات المقواة خاصة المنتمية لعائلة القرنبيط والبروكلى، تحتوى ثلاثة مرات أكثر عنصر "الجلوكورافنين" الطبيعى، حيث باتت هذة الخضراوات متوافرة فى السوبر ماركت تحت اسم "بينى فورت".

وقد قام الباحثون فى جامعة "ريندننج" الأمريكية بإعطاء نحو 130 متطوعا 400 جرام من البروكلى المقوى بعنصر "الجلوكورافنين" أسبوعيا ليتم إدراجه فى نظامهم الغذائى اليومى، وبعد 12 أسبوعا، لوحظ انخفاض مستويات الكوليسترول السيئ فى الدم بمعدل حوالى 6% والذى يعد أحد عوامل الخطر المعترف بها المسبب لأمراض القلب.

وعلى الرغم من انخفاض مستوى الكوليسترول السيئ قليلا، إلا أنه ارتبط بانخفاض نسبة ما بين 1 - 2 % فى مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجى.

ويعتقد أن عنصر "الجلوكورافنين" يعمل على مساعدة مادة "رتون" retune المتواجدة فى الأيض الخلوى "الميتوكوندريا"، ومراكز الطاقة للخلية تحويل السكريات والدهون إلى طاقة، إلا أنه فى حال عدم عمله بكفاءة فترتفع الدهون والسكريات فى الجسم.