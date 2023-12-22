انت الان تتابع خبر تبقت 24 ساعة على الكارثة.. السعودية على موعد مع أسوء كارثة تعيشها منذ زمن وهذه تفاصيل ما أعلنته الأرصاد وارعب الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - المركز الوطني للأرصاد السعودي أطلق خلال الساعات الأخيرة تحذير عاجل لسكان عدة مناطق بالسعودية وذلك من خلال تقريره الأخير حول حالة الطقس، فقد أفادت بعدة تغييرات في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من اليوم الجمعة، وعلى هذا حرصت على سلامة الجميع وأوضحتها بشكل تفصيلي، وهو ما سنشير إليه من خلال السطور التالية.



أفاد التقرير بتعرض البلاد خلال الساعات القادمة إلى سقوط أمطار رعدية تصل شدتها من متوسطة إلى غزيرة، الأمر الذي يسهم في إلى جريان السيول إلى جانب سقوط زخات من البرد الشديد مصحوبة بقدوم رياح نشطة مثيرة للغبار و الأتربة والغبار.



وقد أشار المركز إلى المناطق السعودية المتأثرة بحالة الطقس الغير مستقر، وهو على مناطق مكة المكرمة، ومنطقة حائل وتبوك المدينة المنورة، بالإضافة إلى القصيم، والحدود الشمالية، وتوقعت أن تشكل تلك الحالة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، مع احتمال كبير لتكون السحب المنخفضة والضباط على أجزاء متفرقة من تلك المناطق المشار إليها.

بالتزامن مع إصدار التقرير اليومي حول حالة الطقس، حرصت الأرصاد السعودية على تحذير المواطنين والمقيمين داخل البلاد من قدوم رياح شديدة، وأوضحت بضررورة اتخاذ الحذر بداية من الساعة التاسعة وحتى الساعة السادسة مساء اليوم، خاصةً المتواجدين داخل منطقة الرياض، بالإضافة إلى أجزاء من المناطق التالية، الدوادمي وشقراءوالرين وثادق والقويعية والزلفي وعفيف والزلفى والغاط.



كما أوضحت أن تلك الحالة تتسبب في انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية، كما أن تصل سرعة الرياح إلى ما يزيد عن 49 كم في الساعة الواحدة.