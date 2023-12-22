انت الان تتابع خبر عاجل.. أنهيار جديد للجنيه المصري إمام الريال السعودي والدولار.. تخطى كل التوقعات ووصل السعر لمستوى قياسي ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سجل سعر الدولار في السوق السوداء (السوق غير الرسمية للمضاربة على العملة) زيادة جديدة بقيمة 50 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بيوم الخميس قبل الماضي

وارتفع سعر الدولار إلى 52 جنيها لكل دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بسعر 51.5 جنيه بنهاية تعاملات الخميس قبل الماضي ليعاود بذلك إلى مستوياته المرتفعة مجددا بعد انخفاضه بشكل مفاجئ بنهاية شهر نوفمبر الماضي.



واتسعت فجوة سعر الدولار بين السوق الرسمي في البنوك والصرافات وغير الرسمي في السوق السوداء بنحو 21 جنيها حيث سجل بالقطاع المصرفي بنهاية تعاملات أمس قرب 31 جنيها.

في آخر يوم بشهر نوفمبر الماضي انخفض سعر الدولار في السوق السوداء بشكل مفاجئ بنحو 5 جنيهات ليتراجع من أعلى مستوى له 52 جنيها إلى 46 و47 جنيها، مع تراجع الطلب بحسب ما قاله مراقبون تحدث إليهم "مصراوي" في ذلك الوقت.



كان الدولار ارتفع مقابل الجنيه بشكل رسمي بالبنوك بنسبة 96% خلال آخر 21 شهرا على 3 موجات بعد عودة البنك المركزي مجددا لسياسة تحرير سعر الصرف بعد الحياد عنها خلال عامي كورونا 2020 و2021.



وعاد المركزي لتحرير سعر الصرف مجددا بهدف القضاء على الدولرة وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.