طريقة عمل البيتزا السريعة بدون عجن وبدون فرن على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

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رياض - احمد صلاح - طريقة عمل البيتزا السريعة ، بخطوات سهلة وسريعة ومكونات متاحة في مطبخك، وفي وقت قياسي يتم تحضيرها، حيث تستغرق 10 دقائق فقط لتسويتها، ومن المعروف أن البيتزا من أشهى الأكلات، المفضلة للكبار والصغار، بنكهاتها المختلفة المتنوعة، إضافة إلى إمكانية تقديمها في جميع الأوقات، فتصلح للإفطار وكوجبة للغذاء، وأيضًا في وجبة العشاء، وفي العزومات وفي أعياد الميلاد، لذا تبحث ربة المنزل دائمًا، على طريقة تحضيرها منزليًا، بطعم مثل المطاعم، لذا فتحضير البيتزا، على طريقة الشيف/ فاطمة أبو حاتي، هي الوصفة المثالية لتحضيرها بالمنزل، وبنكهات شهية حسب الرغبة، بالخطوات والفيديو بإمكانك تعلم، تصنيعها مثل المطاعم تمامًا.

طريقة عمل البيتزا السريعة

وفي نفس السياق السابق، يحتاج هذا النوع من تحضير البيتزا، إلى الحفاظ على المقادير بشكل دقيق، كما يجب أثناء طهيها على البوتاجاز، تهدئة النار، حتى لا تحترق العجين، كما وجب التنويه، أن تلك طريقة فاطمة أبو حاتي، ما يميزها أنها لا تحتاج إلى عجن، ولا تخمير، ولا فرن، وجميع مكوناتها متاحه في مطبخك.

مكونات ومقادير العجينة الهشة على طريقة فاطمة أبو حاتي

أولا كوب من الدقيق.

عدد كوب ونصف من الماء الدافئ.

مقدار 1 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

1/4 كوب من الزيت.

عدد 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

مقدار 1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

عدد 1/2 ملعقة ملح.

مقدار 1/2 ملعقة صغيرة من السكر.

1 ملعقة صغيرة من الزعتر.

مقدار 1 ملعقة صغيرة بصل بودرة.

عدد 1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

طريقة تحضير عجينة البيتزا السريعة في 10 دقائق Fatma Abu Haty

أولًا قومي بإحضار وعاء عميق، وضعي به كافة المقادير الجافة سويًا، الدقيق مع البصل البودرة، مع الزعتر مع الثوم البودرة، مع البيكنج بودر، مع السكر والملح، وأضيفي اللبن البودرة والخميرة الفورية، واخلطيهم سويًا.

في تلك الخطوة، قومي بإضافة الماء الدافيء بالتدريج، وامزجي المكونات جيدًا، حتى تحصلي على قوام شبه سائل، واحرصي على عدم تكون تكتلات بالعجين.

قومي بإضافة كوب الزيت للعجين، واخلطي العجين جيدًا، حتى الحصول على القوام المناسب.

في النهاية، قومي بتغطية العجين، مدة 10 دقائق فقط، لحين تحضير التوبينج.

مقادير تحضير توبينج البيتزا السائلة

أولًا أحضري مجموعة من الجبن المبشورة، حسب الرغبة وحسب الموجود في منزلك، مثل الجبنة الرومي، والجبنة الموزاريلا، والجبنة الشيدر.

ثم مقدار آخر من الفلفل الشرائح الألوان، وبإمكانك استخدام الفلفل الحامي، أو البارد حسب رغبتك.

كذلك قومي بإحضار ميكس، من الزيتون الشرائح الأخضر والأسود.

وأحضري شرائح من البسطرمة.

في النهاية قومي بتحضير صوص البيتزا الشهي، وهي عبارة عن مزيج من الكاتشاب، والصلصة الجاهزة، وقومي بخلطهما سويًا، ثم قومي بإضافة نصف ملعقة صغيرة، من كل من البصل البودرة، والثوم البودرة، والزعتر، الملح.

طريقة طهي البيتزا الإيطالي خطوة بخطوة

أولًا أحضري صينية من النوع غير قابل للالتصاق، صبي فيها عجين البيتزا السائل، ثم قومي بفرد الصوص على وجه العجين.

ثم قومي برش كمية الجبن الميكس، على وجه العجين، ثم أضيفي البسطرمة، ثم شرائح الفلفل الألوان، ثم الزيتون الألوان.

ارفعي الصينية، على نار البوتوجاز، على نار هادئة جدًا، واتركيها مغطاة لمدة 30 دقيقة.

ولكي تتأكدي من تمام تسويتها، ارفعي الغطاء ستجدي الجبنة المبشورة، ساحت على وجه العجين، وأخذت شكل البيتزا الجاهزة الشهية.

في الختام قومي بنقل البيتزا على طبق التقديم، وقدميها مع الكاتشاب، أو المايونيز، أو الثومية حسب الرغبة.