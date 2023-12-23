انت الان تتابع خبر وصية الرعب الأخيرة: ليلى عبد اللطيف سيدة الفلك تكشف عن توقعاتها المرعبة لبداية العام المقبل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت سيدة الفلك الشهيرة ليلى عبد اللطيف الخوف عند الجمهور، خصوصاً بعدما قالت أن هذه هي وصيتها الأخيرة للجميع.

ليلى عبد اللطيف حذرت الجمهور من بداية العام المقبل، وقالت أن على الجميع الحذر والانتباه من المناطق المشبوهة.

وقالت ليلى عبد اللطيف أن موعد حدوث الكارثة قد بدأ باضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وحذرت ليلى عبد اللطيف من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وتوقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات ارهابية وعلى الجميع الهروب من المناطق المشبوهة.