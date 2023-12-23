خبر عاجل بخصوص الكهرباء يدخل الفرحة إلى كل بيت في مصر.. الحكومة المصرية تخرج ببيان سار سيغير كل شيء

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الرياض - روايدا بن عباس - تفاقمت أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مصر خلال الأسبوع الحالي، حيث أدى اتساع نطاق تخفيف الأحمال إلى فصل التيار الكهربائي على عدد من المناطق بشكل متكرر يومياً لأكثر من ساعة ووصلت فترة الانقطاع ساعتين في بعض المناطق.

وقالت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر لـ"العربية Business" إن 4 أسباب أدت إلى زيادة تخفيف الأحمال في الوقت الحالي، أولها نقص الوقود المورد لمحطات الإنتاج، وكذلك زيادة الاستهلاك اليومي، وارتفاع حالات سرقات التيار الكهربائي، وثبات أسعار الكهرباء وعدم تحريكها.

أوضحت المصادر أن كميات المازوت وإمدادات الغاز المورد لمحطات إنتاج الكهرباء غير ثابتة ومتغيرة، وحال وصول الكميات الكاملة لاحتياجات وحدات إنتاج الكهرباء سيختفي تخفيف الأحمال ولكن الأعباء المالية على الدولة ستتفاقم.

أضافت أنه رغم انخفاض درجات الحرارة في الأيام الماضية فإن الاستهلاك اليومي مازال مرتفعا وقد يستمر بنفس المعدلات الحالية في الأشهر المقبلة.

وتابعت: "هناك عدد من المساكن التي كانت شاغرة وقام باستئجارها السودانيون والسوريون في مصر وأيضاً المساكن في المباني الجديدة وهو ما رفع الاستهلاك بشكل كبير".

وقالت إن حالات سرقات التيار الكهربائي ارتفعت بشكل كبير لأكثر من 6% شهريا من إجمالي القدرات الكهربائية، وهو ما يزيد العبء على الشبكة الكهربائية من الناحية الفنية والمالية، لأنها قدرات إضافية على الشبكة لا يدخل منها أي عوائد لشركات الكهرباء.

أضافت المصادر أن السبب الرابع لتفاقم أزمة تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء، هو ثبات أسعار التعريفة وعدم تحريكها وهو ما يجعل سعر استهلاك الكهرباء "رخيصة" بالمقارنة مع خدمات أخرى تم تحريك أسعارها، ويكبد موازنة الدولة أعباء كبيرة ولا يمكنها من جني أموال كافية لتوفير الوقود لتشغيل المحطات، وبالتالي هناك فجوة بين سعر الإنتاج والبيع.

وكانت الحكومة المصرية قد استوردت في الفترة الماضية كميات من المازوت لحل أزمة انقطاعات الكهرباء ولكنها توقفت عن استيراد المازوت مؤخرا لمحطات إنتاج الكهرباء لارتفاع فاتورة الاستيراد، مما استدعى إلى الاتجاه مرة أخرى لتخفيف الأحمال.

وتجاوزت شحنات المازوت التي تسلمتها الشركة القابضة لكهرباء مصر أكثر من 500 ألف طن وتم استهلاكها لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، بحسب المصادر.

وشهدت مصر في الشهور الأربعة الماضية انقطاعات في الكهرباء بجميع المناطق آنذاك لأكثر من 8 ساعات يوميا موزعة على عدد من المحافظات بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

وفي يوليو الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر ستستورد شحنات إضافية من المازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع التيار. وقدر مدبولي، قيمة شحنات المازوت التي سيتم استيرادها في شهر أغسطس الماضي من أجل تلبية احتياجات توليد الكهرباء بين 250 و300 مليون دولار.