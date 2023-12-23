انت الان تتابع خبر سر الشباب الساحر: اكتشاف قوة جبارة في بذور الكتان تعيد الشباب حتى لمن هم فوق سن 60، تعرف على طريقة الاستخدام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قومي بتعبئة الخليط في عبوة نظيفة وجافة ومعقمة لحين الاستخدام، ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة.أحضري فرشاه وقومي بوضع السيروم على بشرتك المغسولة جيداً والجافة واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة، ثم يغسل.

كرري استخدام الكريم بشكل يومي وسوف تلاحظين الفرق سريعاً خلال أيام.يتميز هذا السيروم بأنه مكون من مكونات طبيعية 100% وخالي من أي مواد حافظة قد تضر البشرة، استخدمي السيروم وخلال أيام سيسألك الجميع عن سر شد بشرتك وبياضها الناصع وخلوها من التجاعيد أو الخطوط الرفيعة