انت الان تتابع خبر أبرزها السرطان.. هذا المشروب الأحمر السحري يقضي على أكثر من 10 أمراض فتاكه جربه الان ولن تتوقف عن تناوله يومياً بعد ان تتعرف على فوائده الجبارة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وفوائد الكركدية الساخن، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم واشتهر بأهميته فى خفض ضغط الدم المرتفع.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكركدية من المشروبات الشهيرة التى عرفت على مدار التاريخ حيث يساعد فى علاج ضغط الدم المرتفع، وهو يحسن المزاج ويقلل التوتر وكان يستخدم فى الطب القديم.

القيمة الغذائية الموجودة في الكركدية

وأضاف السيد، أن الكركدية يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم خاصة الحديد وفيتامين سي وهى اهم العناصر الغذائية لتقوية المناعة وعلاج أنيميا فقر الدم، كما يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

ممنوع الإفراط في تناول الكركدية

وتابع، أن فوائد الكركدية الساخن عديدة ولكن ممنوع الإفراط في تناوله لأن الإفراط في تناوله يسبب هبوط الضغط والسكر بشكل يهدد حياة المريض، كما يسبب الصداع والغثيان، وأمراض المعدة، وكذلك يزيد من إفراز الأحماض بالمعدة وبالتالى هو ممنوع على مرضى قرحة المعدة، حتى لا يزيد من إصابتهم، وبالتالى أفضل جرعة مسموح بها لتناول الكركدية هى كوب واحد فى اليوم.

فوائد الكركدية الساخن

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن من فوائد الكركدية الساخن:-

ينشط الدورة الدموية بالجسم.

يقلل من أعراض سن اليأس لدى النساء وأبرزها الهبات الساخنة.

يخفض مستوى الضغط بالدم.

يمنع تكوين الخلايا السرطانية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يحمى من مخاطر الإصابة بالجلطات.

يعزز من صحة الكبد.

يحمى من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والتهابات المفاصل وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

ينظم حركة الجهاز الهضمي وبالتالى يعالج عسر الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

مطهر معوى قوى حيث ينظف المعدة ويطرد السموم والبكتيريا منها.

يعمل كمهدئ للأعصاب ويساعد على الاسترخاء والشعور بالراحة والهدوء.

مهم الكبار والصغار فى فصل الصيف لأنه يرطب الجسم.

يساعد فى إنقاص الوزن لقدرته على تفتيت الدهون ورفع معدلات حرقها بالجسم.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.