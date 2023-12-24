لحظات رعب تهز السعودية: مخلوق مرعب يتجوّل على شواطئ البحر الأحمر ويثير الهلع بين الزوار

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الرياض - روايدا بن عباس - رصد أحد الصيادين ظهورًا جديدًا لحوت الأوركا القاتل، بالقرب من جزر فرسان بمنطقة جازان.

وتعتبر حيتان الأوركا من الحيوانات المفترسة، وتعيش في المياه الباردة، وتنتقل أحيانًا إلى المياه المعتدلة في فصل الشتاء. وتتغذى على الثدييات البحرية، مثل كلاب البحر وعجول البحر وبقر البحر.

وتهاجم الأوركا الإنسان عندما لا تجد الغذاء، ويعتقد أن رائحة الدماء تجتذبها لأنها تتغذى على اللحوم الحمراء. ولذلك توصف بالقاتلة، لأنها تهدد حياة البشر.