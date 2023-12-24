انت الان تتابع خبر بدون ذرة خجل.. عروس سعودية حسناء تكشف للعلن مافعله زوجها معها فوق الطائرة في شهر العسل وجعلها تنهار من الصدمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وقالت العروس إنها ذهبت لقضاء شهر العسل مع زوجها، وتفاجأت بأنه حجز لنفسه مقعد بالدرجة الأولى في الطائرة، بينما حجز لها مقعد في الدرجة السياحية.

وعبرت العروس عن صدمتها من موقف الزوج، وقالت: "أنا شايفة عيب يخليني أقعد بروحي، مع أنه الدرجة الأولى فاضية، يعني يقدر يحجز لي".

وأشارت العروس إلى أنه بعد مرور هذا الموقف بالطائرة، لم تتحدث معه، كما أنه لم يبرر لها التصرف الذي بدر منه.

وذكرت أنها شعرت بالاشمئزاز منه، لافتة إلى أنها كانت تفضل أن يحجز له ولها بالدرجة السياحية، بدلًا من أن تجلس لوحدها بالطائرة.