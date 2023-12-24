انت الان تتابع خبر نبوءات تثير الخوف ليلى عبداللطيف تثير رعب الدول العظمى بموت قادم لا محالة في الأيام القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، عن سلسلة توقعات جديد تنبأت بحدوثها خلال الفترة القادمة، خصوصاً مطلع العام القادم 2024، موضحةً أنها ترى أحداث مفزعة ومقلقة سوف تحدث في بعض الدول العربية ودول العالم.

كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، في توقعاتها الجديدة التي نشرتها عبر قناتها على اليوتيوب، أن مطلع العام القادم 2024 سوف يشهد حدث مفزع وخطير، ويتمثل ذلك الحدث بعملية اغتيال مؤسفة سوف تطال شخصية سياسية بارزة وهو ما سيؤدي إلى حالة فزع وموجة غضب شديدة.

واضافت، أن عام 2024 سيشهد العديد من الأحداث المفزعة وسوف يكون بداية الجوع وسوء التغذية في أكثر من دولة في العالم وخاصة آسيا وأفريقيا وأفغانستان وغانا والسودان”.

وتابعت: “إسم المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف نسمعهم يتكرران كثيرا في الفترة القادمة على الوسائل الإعلامية اللبنانية”.

ونصحت ليلى عبد اللطيف، الجميع بتخزين الغذاء والدواء في عام 2024، لأنها ترى بأن هناك حدث مؤسف سيشهد العالم وسوف يتسبب بأزمة كبيرة وغير مسبوقة.

كما كشفت العرافة ليلى عبد اللطيف، أن موسم الشتاء لهذا العام سيكون الأخطر على العالم والبشرية، لأنه يتزامن مع موجات برد وثلوج بشكل غير متوقع على بعض الدول العربية والأجنبية”.