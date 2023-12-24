انت الان تتابع خبر الكارثة السوداء تهدد العالم! ليلى عبد اللطيف تصدح بالتحذير وتكشف عن المفاجأة المرعبة التي ستضرب السعودية الأسبوع القادم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، ضجة واسعة بعد كشفها عن توقعاتها التي تنبأت بحدوثها خلال الفترة القادمة، خصوصاً ما سيحدث في المملكة العربية السعودية الأسبوع القادم.

واضافت ليلى عبد اللطيف، أنها تتوقع بأن تكون الحالة الماطرة التي ستشهدها السعودية الأسبوع القادم سوف تكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة وجريان للسيول، مشيرةً إلا أنها ترى بأنها سوف تتسبب ببعض الخسائر المادية،

وقد يكون هناك خسائر بشرية في بعض المناطق، خصوصاً القريبة من مجاري السيول.وجاءت توقعات ليلى عبد اللطيف، بالتزامن مع تقرير صادر عن مركز طقس العرب الإقليمي كشف فيه بأن الخرائط الجوية تشير إلى عودة فرص تساقط الأمطار على مدينة جدة مطلع الأسبوع القادم.

وقال المركز عبر موقعه الإلكتروني، أن أحدث الخرائط الجوية الناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية، تشير إلا التوقع بعبور منخفض جوي في طبقات الجو العالية شمال المملكة السعودية مع مطلع الأسبوع و ذلك بالتزامن مع امتداد لما يُسمى بمنخفض البحر الأحمر و تدفق للرطوبة نحو المنطقة.

واوضح أن الظروف الجوية مُهيأة لتكاثر السُحب و الغيوم على ارتفاعات مُختلفة وسط البحر الأحمر مع ساعات الفجر و الصباح من يوم السبت 23-12-2023 مع تدفقها لأجزاء عِدّة من منطقة مكة المكرمة بما فيها أجزائها الساحلية و محافظة جدة. و يُتوقع أن تكون هذه الأمطار مُتفاوتة الغزارة و يصحبها حدوث الرعد في بعض الأوقات، و تنشط الرياح السطحية الشمالية الغربية أحياناً.

كما توقع المركز أن تتأثر أجزاء مُختلفة من غرب و وسط و شرق المملكة بالحالة الجوية المطرية، بما فيها أجزاء مُتفرقة من مناطق المدينة المنورة و مكة المكرمة و حائل و القصيم و شمال الرياض و شمال المنطقة الشرقية بالإضافة إلى أجزاء من شرق منطقة الحدود الشمالية و جنوب منطقة تبوك.