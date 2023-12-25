انت الان تتابع خبر لن ينجو منها احد.. سيدة الفلك ترعب الجميع بتوقعاتها الجديدة وتكشف عن كارثة مدمرة ستحدث في هذه الدولة الخليجية بعد أيام قليلة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قدمت تنبؤات جريئة حول مستقبل بلد عربي فقير، حيث توقعت أن تصبح هذه الدولة من أغنى الدول في العالم العربي، حيث إن توقعات عالمة الفلك اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف من أهم وأبرز المواضيع التي تثير الجدل حول العالم، حيث وضحت ليلى عبد اللطيف في أحد تصريحاتها الأخيرة أشارت فيها ان احدي الدول ستصبح أغنى من دبي وكل دول الخليج، وقد أثارت هذه التوقعات الكثير من الجدل والتساؤلات حول كيفية تحقيق هذا التحول المذهل، ومن خلال هذا المقال سنعمل علي توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.



توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة

ليلى عبد اللطيف من أبرز الخبراء في عالم الأبراج والفلك حيث ان لديها قناة على اليوتيوب حيث تبث توقعاتها، حيث توقعت حدوث كارثة طبيعية في إحدى الدول العربية، ومن المتوقع أيضًا حدوث اضطرابات سياسية في بعض الدول العربية، ومن شأن هذه الاضطرابات أن تؤدي إلى تغيرات في السلطة، وجاءت توقعاتها كالتالي:

وتنبأت ليلى عبد اللطيف بحدوث كوارث طبيعية في عدة دول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ويبدو أن الطبيعة قد تلعب دوراً حاسماً في هذه البلدان في العام المقبل.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف حدوث انقلابات وحروب أهلية في بعض الدول الأفريقية، مما يفتح الباب أمام الخطر على الاستقرار المستقبلي للقارة.

وبحسب توقعات ليلى عبد اللطيف، فإن الفترة المقبلة يمكن أن تتميز بانتشار الأمراض والأوبئة، وهو ما يتطلب استعدادات مكثفة على المستوى العالمي لمواجهة هذه التحديات.

ما هي توقعات ليلي عبداللطيف السابقة التي تحققت

توقعت استقالة جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة من منصبه.



توقعت فوز ماركون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

توقعت اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

توقعت وفاة الملكة اليزابيث وتولية المالك تشارلز حكم بريطانيا.

توقعت ليلي عبد اللطيف أن تنتقل الحرب المقبلة إلى البحر، ما يشير إلى تغيرات جذرية يمكن أن تحدث في الصراعات العالمية، حيث تجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات تبقى في إطار الاحتمالات ولا تعكس بالضرورة حقائق حتمية، لأن المستقبل، رغم كل التوقعات يبقى دائما مليئا مع المجهول والمفاجآت.

توقعت العرافة ليلي عبد اللطيف احتجاجات كبيرة في أغلب الدول من شأنها المتاجرة بأرواح الناس من خلال الفساد وانهيار الاقتصاد بسبب نهب أموال الناس.

والجدير بالذكر بان ليلي عبد اللطيف توقعت بوقوع العديد من الاحداث العالمية وبالاخص الاحداث التي تحدث في المنطقة العربية في الوقت الحالي.