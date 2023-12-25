"اكتشف السر العجيب لتقوية الذاكرة والتخلص من النسيان والتشتت الذهني بوجبة طعام بسيطة تزيد قدرتك الذهنية بنسبة 1000%

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الدكتورة نانديتا تشاكرابورتي، مسؤولة الصحة والتغذية في مؤسسة «لوتس بيتال»، بعض العناصر الغذائية وأدوارها في تحسين وظائف المخ وتقوية الذاكرة ومنها:

أوميغا 3

توجد في الأسماك الدهنية مثل السلمون والجوز وبذور الكتان، وتدعم الوظيفة الإدراكية والذاكرة وصحة الدماغ بشكل عام.

مضادات الأكسدة

مركبات موجودة في الفاكهة والخضراوات الملونة، وتحمي خلايا الدماغ من التلف وتحسّن الذاكرة والتعلم.

كربوهيدرات معقدة

توفر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والكينوا مصدراً ثابتاً للطاقة العقلية.

البروتين

تساعد مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل الدجاج والفاصوليا والتوفو في إنتاج الناقلات العصبية، وهو أمر بالغ الأهمية للذاكرة الجيدة واليقظة الذهنية والتركيز.

الفيتامينات والمعادن

تلعب العناصر الغذائية مثل فيتامين «ب» وفيتامين «د» والحديد، أدواراً رئيسة في التطور المعرفي والحفاظ على التركيز.

ماء وشاي أعشاب

يؤدي الجفاف عند الأطفال إلى الشعور بالتعب وانخفاض الوظيفة الإدراكية، لذلك اجعل شرب الكثير من الماء طوال اليوم عادة لديك أنت وأفراد أسرتك، ويمكنك أيضاً الاعتماد على بدائل ممتعة مثل شاي الأعشاب ومياه إزالة السموم من الجسم التي يتم نقع بعض الخضراوات أو الفاكهة بها، مما يمنحها مذاقاً لطيفاً.

وجبة خفيفة

عندما يحتاج طفلك إلى دفعة سريعة من الطاقة أثناء الدراسة، يجب منحه وجبات خفيفة صحية مثل المكسرات أو الزبادي أو الفاكهة، مع تجنب الخيارات السكرية والغنية بالكافيين، لأنها يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الطاقة بعد فترة وجيزة.