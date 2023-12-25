انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تطلق الصاروخ وتصيب وبقوة.. مفاجأة هي الأخطر على الاطلاق.. هاذا ماسيحدث في نهاية شهر ديسمبر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قرأت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف ماكان مكتوب على الورقة أثناء اطلاق توقعاتها ولم تتحمل وبكت على الفور على الهواء مباشرة.

العرافة ليلى عبد اللطيف قالت أن الكارثة اقتربت وعلى الجميع الحذر والانتباه من الفترة القادمة، حيث ستكون قاسية جداً.

وتوقعت العراقة الشهيرة اضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وحذرت ليلى عبد اللطيف من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

وتوقعت شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة في المرحلة القادمة وبوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس.

وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات ارهابية.