عاجل الأمن السعودي يبحث عن شخص خطير يثير الرعب في شوارع الرياض ويطلب من جميع الموطنيين اخذ الحيطة والحذر الى حين الامساك به

انت الان تتابع خبر عاجل الأمن السعودي يبحث عن شخص خطير يثير الرعب في شوارع الرياض ويطلب من جميع الموطنيين اخذ الحيطة والحذر الى حين الامساك بهوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - دعا الأمن العام، إلى مساهمة الجميع في مكافحة التسول، مشيراً إلى أن دعم المتسولين يساعد على استمرار وانتشار أعمالهم غير القانونية.



وتحت وسم #معا_نكافح_التسول، حث الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين عبر هاتف (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.



أوضحت النيابة العامة في السعودية، العقوبات المقررة بحق ممارسي التسول بكافة صوره وأشكاله، بحسب منشور لها عبر حسابها في تويتر، وذلك بعد أشهر على إقرار نظام مكافحة التسول.



وعرفت النيابة العامة المتسول بأنه "من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت".