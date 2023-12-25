الأردن في براثن الكارثة: عاصفة ثلجية مدمرة تقترب بخطورة غير مسبوقة، وتحذيرات عاجلة من الدفاع المدني للمواطنين!

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الرياض - روايدا بن عباس - ذكر موقع طقس العرب، من المقرر أن يبدأ فصل الشتاء فلكياً في الأردن، مع ساعات الصباح من الجمعة 22 كانون الأول/ ديسمبر في تمام الساعة 6:27 صباحا حسب التوقيت المحلي.

ويطلق على هذا اليوم الذي يصادف بدء فصل الشتاء فلكياً "يوم الانقلاب الشتوي"، والذي تبدأ معه مربعانية الشتاء.

وأشار طقس العرب إلى أنه نهار الجمعة هو أقصر نهار هذه السنة في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية وأطولها في الجزء الجنوبي، وأيضاً تكون أطول الليالي في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية وأقصرها في الجزء الجنوبي، والشمس تكون عمودية على مدار الجدي، حيث تشرق الشمس من الجنوب الشرقي وتغرب من الجنوب الغربي.

يستمر فصل الشتاء 90 يوماً تقريباً ويتكون من المربعانية والخمسينية.

أما المربعانية فتستمر أربعين يوماً لذا سميت بهذا الاسم، إذ تعتبر من أبرد أيام السنة وتمتاز هذه الفترة بالبرودة والأمطار والثلوج، وحدوث الصقيع والانجماد، وتستمر حتى نهاية شهر كانون ثاني.

وتستمر الخمسينية مدتها خمسين يوماً، وتقسم إلى أربعة أقسام متساوية، كل قسم اثنا عشر يوماً ونصف اليوم، تعرف بـ"السعود"، تبدأ بسعد الذابح ثم سعد ابلع يليها سعد السعود وأخيراً سعد الخبايا.

سعد الذابح: هذه الفترة تعتبر باردة جداً، وقد أطلق عليها هذا الاسم كناية عن شدة البرد، ومن أشهر الأمثال الشعبية عنه(بسعد الذابح بتبطل الكلاب تنابح)

سعد ابلع: حيث أن الأرض في هذه الفترة تبتلع ما يسقط عليها من أمطار نتيجة بدء ارتفاع درجة الحرارة تدريجياً، ومن أشهر الأمثال الشعبية عنه(السماء بتمطر والأرض بتبلع)سعد السعود: تزداد فيه درجة الدفء وتدب الحياة في النباتات، ومن أشهر الأمثال الشعبية عنه(بسعد السعود بتدور المي بالعود).

سعد الخبايا: تبدأ فيه الحيوانات ذوات الدم البارد المختبئة بالحركة والخروج مثل الأفاعي والسلاحف وغيرها، وينتهي ببداية الاعتدال الربيعي في 21-آذار، ومن أشهر الأمثال الشعبية عنه(بتتفتل فيه الصبايا وبتطلع فيه الخبايا).